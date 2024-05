Torna a casa ubriaco e aggredisce la compagna - arrestato

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 21 maggio 2024) Trentola Ducenta. Una richiesta di aiuto inoltrata poco prima delle 23 alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Aversa attraverso il numero di emergenza “112”, ha fatto si che la pattuglia in circuito arrivasse in pochi minuti nel piccolo centro Trentola Ducenta, nel casertano. A chiedere l’intervento dei militari dell’Arma è stata una 43enne rumena che, esasperata dal comportamento del compagno violento e preoccupata per l’incolumità delle sue due figlie, ha deciso di denunciare le aggressioni ormai subite da troppo tempo. Al loro arrivo i carabinieri hanno sorpreso in strada l’aggressore che, agitato e in preda ai fumi dell’alcool, ha subito cercato di giustificarsi riferendo di essere stato poco prima messo brutalmente alla porta dalla sua. All’interno dell’abitazione, impaurita e stretta alle sue due figlie, di cui una minore, i carabinieri ...