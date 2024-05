Cocaina comprata con l’auto blu Divieto di dimora per Miccichè

Padova. Spaccio sul sagrato mentre in chiesa si celebra un funerale: 39enne arrestato - Padova. Spaccio sul sagrato mentre in chiesa si celebra un funerale: 39enne arrestato - PADOVA - Un ragazzino di 14 anni con due etti di cocaina e hashish in casa, uno di 16 che ha picchiato i poliziotti, un 18enne che in poche ore ha guadagnato 4mila euro e un 39enne che spacciava sul.. ilgazzettino

Manauara é condenado após aceitar levar cocaína para França para pagar tratamento de câncer da mãe - Manauara é condenado após aceitar levar cocaína para França para pagar tratamento de câncer da mãe - Um brasileiro foi condenado a trinta meses de prisão, nesta quinta-feira (16), após ser flagrado com um quilo de cocaína na comuna francesa de Pau. O homem de 29 anos, cuja identidade não foi divulgad ... oliberal

Brasileiro é condenado na França após ser detido com R$ 222 mil em cocaína - Brasileiro é condenado na França após ser detido com R$ 222 mil em cocaína - Morador de Manaus engoliu 100 cápsulas de cocaína antes de embarcar rumo a Europa; ele foi detido na estação de trem da comuna francesa de Pau ... oglobo.globo