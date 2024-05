Calciomercato Milan - la decisione del Nottingham Forest su Origi

Stefano Pioli è sempre più in orbita Napoli per sedersi sulla panchina degli azzurri nella prossima stagione: la mossa del tecnico spiazza De Laurentiis . Solo 90 minuti separano i tifosi azzurri dalla fine di un’agonia. La stagione del Napoli , infatti, è stata una lente ed inesorabile agonia con cui tifosi azzurri hanno dovuto convivere fino alla fine. spazionapoli

Ronaldo agli Europei La decisione ufficiale: i convocati del Portogallo - Ronaldo agli Europei La decisione ufficiale: i convocati del Portogallo - Il Portogallo è stato inserito nel gruppo F con Repubblica Ceca, Turchia e Georgia. Nell'elenco dei convocati ci sono anche Rafa Leao del milan e Rui Patricio, portiere della Roma. Portogallo, ... corrieredellosport

Milan, non c’è l’accordo in società: diatriba per gli allenatori - milan, non c’è l’accordo in società: diatriba per gli allenatori - Continuano le ricerche per il nuovo allenatore. La dirigenza rossonera si divide: le ultime notizie scoraggiano i tifosi. spaziomilan

Milan, c'è un nome caldo per il dopo-Pioli: annuncio a giorni - milan, c'è un nome caldo per il dopo-Pioli: annuncio a giorni - Non è ancora fatta, ma Paulo Fonseca ha un piede e mezzo a milanello. Lo ribadisce SportMediaset che spiega le ultime mosse del tecnico portoghese: non resterà al ... torinogranata