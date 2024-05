Dal ‘Vesuvio erutta’ - del Bologna al Forza Emilia dei Napoletani | Trova le differenze

(Di martedì 21 maggio 2024) Ai vergognosi cori dei tifosi delche invocavano l’eruzione del Vesuvio, si contrappone il gesto di solidarietà dei. Quello che doveva essere un momento di festa per ilsi è trasformato in una pagina decisamente triste. Durante i festeggiamenti al Dall’Ara per l’ultima partita casalinga e l’accesso alla prossima Champions League, alcuni tifosi felsinei hanno intonato cori a dir poco vergognosi nei confronti di Napoli. “Vesuvio erutta” si è sentito più volte dagli spalti del Dall’Ara, in riferimento alle scosse di terremoto che stanno interessando l’area partenopea in questi giorni. Un’offesa gratuita e di pessimo gusto, che getta ombre su una tifoseria che invece in passato ha dimostrato ben altri valori. Il contesto rende questi cori ancora più deprecabili. Napoli sta vivendo momenti di apprensione per le ...

Campi Flegrei, evacuate 39 famiglie per il terremoto. Scuole chiuse anche a Napoli ma “nessun danno” - Campi Flegrei, evacuate 39 famiglie per il terremoto. Scuole chiuse anche a Napoli ma “nessun danno” - È previsto per oggi l'affidamento dell'autopsia sul corpo di Francesca Russo, la 26enne morta nella notte tra sabato e domenica mentre dormiva nella casa del suo compagno. Ci sono un serie di punti da ... dire

MEDIASET - Napoli, Manna vara la rivoluzione: si parte dalla difesa, Hancko è in pole - MEDIASET - Napoli, Manna vara la rivoluzione: si parte dalla difesa, Hancko è in pole - Il Napoli si prepara per la rivoluzione estiva. Il club partenopeo sta per mettersi definitivamente alle spalle una stagione da incubo, tra le peggiori della storia per una squadra campione d'Italia i ... napolimagazine

Bologna, Thiago Motta incontra il club per parlare di futuro: la Juventus è attenta - bologna, Thiago Motta incontra il club per parlare di futuro: la Juventus è attenta - I protagonisti della vicenda, ovviamente, non hanno voluto precisare la data precisa del vertice, i beninformati parlano proprio di oggi, e comunque non si andrà oltre giovedì visto che il patron Sapu ... gonfialarete