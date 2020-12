Coronavirus: tampone negativo per Conte (2) (Di martedì 8 dicembre 2020) (Adnkronos) - Conte, insieme a tutti i ministri, era stato sottoposto a stretto giro a tampone, mentre il Guardasigilli Alfonso Bonafede e il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio sono andati in autoisolamento fiduciario perché sedevano, entrambi, accanto alla responsabile del Viminale. Intanto è arrivato l'esito del tampone molecolare, negativo per Conte. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) (Adnkronos) -, insieme a tutti i ministri, era stato sottoposto a stretto giro a, mentre il Guardasigilli Alfonso Bonafede e il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio sono andati in autoisolamento fiduciario perché sedevano, entrambi, accanto alla responsabile del Viminale. Intanto è arrivato l'esito delmolecolare,per

JuventusFCYouth : #Under23 | Raffaele Alcibiade ha effettuato, come da protocollo, il controllo con test diagnostico (tampone) per il… - adam6247903 : Coronavirus, Giuseppe Conte si è sottoposto al tampone: esito negativo per il premier - TgrRaiFVG : .@AllianzPallTS riprende gli allenamenti, negativi al tampone per coronavirus tutti i giocatori. Gli atleti che ri… - ProvinciadiRE : ??#Coronavirus La giornata a Reggio • 3 decessi (tot. 784) • 177 nuovi casi (tot. 19.474) di cui 84 sintomatici 1… - AeroportidiRoma : @astraccia @BellicaDiazepam Buongiorno dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021 non c'è l’obbligo di tampone ma l’obbligo… -