Napoli | incendio doloso in un esercizio commerciale del viale Traiano

(Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Risveglio burrascoso per gli abitanti del rione. Alle 6.30 circa di questa mattina è divampato unin unsito in. I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente, domando le fiamme. Dai primi accertamenti l’pare di origine dolosa. I Carabinieri della stazione di– Rionehanno immediatamente avviato le indagini, acquisendo le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona. Il reato ipotizzato potrebbe essere di estorsione con aggravante del metodo mafioso, il cosiddetto “pizzo”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

mattinodinapoli : Napoli, incendio doloso a un negozio di viale Traiano: si indaga sul racket - mapivi63 : RT @SkyTG24: Soccavo, incendio in un negozio: indagano i carabinieri - SkyTG24 : Soccavo, incendio in un negozio: indagano i carabinieri

