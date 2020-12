Il giro del mondo in 80 click

Leggi su panorama

(Di sabato 5 dicembre 2020) Piu? che un viaggio, un miraggio. La pandemia ha paralizzato il settore del turismo globale, che ormai evidenzia decrescite da bollettino di guerra: secondo il report della World tourism organization, i viaggi internazionali sono precipitati del 70 per cento nei primi otto mesi del 2020. La stessa Wto prevede un ritorno ai livelli pre-Covid non prima del 2023. Ma la voglia di fare le valigie pare resistere ai lockdown: l'ultimo Amex trendex, l'indagine sui consumi elaborata da American Express, ci dice che il 67 per cento degli intervistati sta risparmiando per acquistare viaggi nel 2021 e oltre la meta? spera di ricevere in regalo per Natale una vacanza (da consumare preferibilmente in un futuro non troppo lontano). A ulteriore conferma che il fuoco sacro del viaggiatore si e? soltanto affievolito, in questi mesi e? stato tutto un fiorire di nuove piattaforme virtuali zeppe di ...