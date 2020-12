"Non credo che alla fine lo farà". Casini scuote le acque del centrodestra: Berlusconi, pronto il ribaltone in Aula? (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il dietrofront di Silvio Berlusconi sul Meccanismo europeo di stabilità fa ancora discutere. Eppure per qualcuno i ribaltoni non sono ancora finiti. Secondo Pier Ferdinando Casini, in collegamento con Agorà su Rai 3, l'ex premier tradirà il volere degli alleati del centrodestra. "Io dico una cosa semplicissima - esordisce in collegamento con Luisella Costamagna -. Non credo che Berlusconi alla fine voterà no al Mes". Pare infatti che il 9 dicembre, giorno in cui Giuseppe Conte presenterà il Mes in Parlamento, ne vedremo delle belle. Poi il parlamentare del Gruppo Misto al Senato si sofferma su un'altra questione da giorni al centro del dibattito politico: la controversa patrimoniale. "Come misura non mi scandalizza affatto ma credo che in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il dietrofront di Silviosul Meccanismo europeo di stabilità fa ancora discutere. Eppure per qualcuno i ribaltoni non sono ancora finiti. Secondo Pier Ferdinando, in collegamento con Agorà su Rai 3, l'ex premier tradirà il volere degli alleati del. "Io dico una cosa semplicissima - esordisce in collegamento con Luisella Costamagna -. Nonchevoterà no al Mes". Pare infatti che il 9 dicembre, giorno in cui Giuseppe Conte presenterà il Mes in Parlamento, ne vedremo delle belle. Poi il parlamentare del Gruppo Misto al Senato si sofferma su un'altra questione da giorni al centro del dibattito politico: la controversa patrimoniale. "Come misura non mi scandalizza affatto mache in ...

ROMA, 04 DIC - "Io dico una cosa semplicissima. Non credo che Berlusconi alla fine voterà no al Mes". Così Pier Ferdinando Casini, parlamentare del Gruppo Misto al Senato, ad Agorà Rai Tre, sul prossi ...

