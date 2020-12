Domeniche bestiali – Francesco Marcozzi: “Frosinone culone? Se avessi registrato quello slogan come marchio sarei diventato ricco” (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Ci sentiamo alle due… di notte però”. Intervistare Francesco Marcozzi, mister “Frosinone culone” è a tutti gli effetti un allenamento: devi tenere la soglia dell’attenzione altissima per capire quando è serio e quando ti sta perculando, cosa quest’ultima che capita spesso. Un ciclone, Marcozzi, esattamente come la telecronaca che l’ha reso celebre: quella di Giulianova-Frosinone nel 1996, con lui, giuliese doc, a mettere la firma su quello che sarebbe diventato grazie alla Gialappa’s un monumento del calcio pane e mortadella, con il mitico “Frosinone culone” e altre vette come l’invito ad arrestare il guardalinee. “A proposito, ma la sai una cosa?”. Viene automatico pensare che l’abbiano arrestato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Ci sentiamo alle due… di notte però”. Intervistare, mister” è a tutti gli effetti un allenamento: devi tenere la soglia dell’attenzione altissima per capire quando è serio e quando ti sta perculando, cosa quest’ultima che capita spesso. Un ciclone,, esattamentela telecronaca che l’ha reso celebre: quella di Giulianova-Frosinone nel 1996, con lui, giuliese doc, a mettere la firma suche sarebbegrazie alla Gialappa’s un monumento del calcio pane e mortadella, con il mitico” e altre vettel’invito ad arrestare il guardalinee. “A proposito, ma la sai una cosa?”. Viene automatico pensare che l’abbiano arrestato ...

