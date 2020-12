Terremoto a Pozzuoli, scossa avvertita anche a Napoli: preceduta da un forte boato (Di giovedì 3 dicembre 2020) Una scossa di Terremoto è stata avvertita distintamente in serata a Pozzuoli, soprattutto tra la zona della Solfatara e di via Campana, e in alcuni quartieri della città di Napoli. La scossa, avvertita anche ai piani alti di abitazioni della zona di Arco felice e Rione Toiano, è stata preceduta da un forte boato. Si è in attesa dei dati ufficiali dell'Osservatorio vesuviano per stabilire intensità ed epicentro. Nella zona flegrea è in corso da alcuni mesi uno sciame sismico collegato alla ripresa del bradisismo. Per ora non si segnalano danni, solo molta paura tra la gente.Epicentro a soli due chilometri di profonditàSecondo quanto riporta il sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 3 dicembre 2020) Unadiè statadistintamente in serata a, soprattutto tra la zona della Solfatara e di via Campana, e in alcuni quartieri della città di. Laai piani alti di abitazioni della zona di Arco felice e Rione Toiano, è statada un. Si è in attesa dei dati ufficiali dell'Osservatorio vesuviano per stabilire intensità ed epicentro. Nella zona flegrea è in corso da alcuni mesi uno sciame sismico collegato alla ripresa del bradisismo. Per ora non si segnalano danni, solo molta paura tra la gente.Epicentro a soli due chilometri di profonditàSecondo quanto riporta il sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ...

Agenzia_Ansa : Scossa di #terremoto avvertita distintamente a #Pozzuoli e a #Napoli. Epicentro nel cuore della zona flegrea, dove… - fanpage : #Terremoto a #Pozzuoli. L'avete avvertito anche voi? - SkyTG24 : Terremoto a Pozzuoli, scossa avvertita anche a Napoli: preceduta da un forte boato - blusewillis : RT @perchetendenza: 'Pozzuoli': Perché poco fa è stata avvertita distintamente in questo comune e in alcuni quartieri della città di Napoli… - justalecr : Amici di Pozzuoli tutto ok? #Terremoto -