Sampdoria, maglia celebrativa contro il Milan: ecco la divisa – FOTO

Sampdoria, ecco la maglia celebrativa per i 120 anni dell'Andrea Doria che i blucerchiati indosseranno contro il Milan – FOTO La prossima sfida tra Sampdoria e Milan sarà un importante evento celebrativo. In occasione dei 120 anni dell'Andrea Doria, infatti, i blucerchiati scenderanno in campo con una maglia celebrativa, come anticipato dal profilo Twitter della società. ??? #FORZADORIA ??? ? Scopri di più sulla maglia special edition per celebrare i 120 anni della sezione calcio dell'#AndreaDoria ?? https://t.co/So6Ai55KQi pic.twitter.com/tW7zy76gEr — U.C. Sampdoria (@Sampdoria) December 2, 2020

Sampdoria, ecco la maglia celebrativa per i 120 anni dell’Andrea Doria che i blucerchiati indosseranno contro il Milan – FOTO In occasione dei 120 anni dell’Andrea Doria, infatti, i blucerchiati ...

La Sampdoria celebra i 120 anni dell'Andrea Doria con una maglia speciale

La Sampdoria celebra i 120 anni dalla fondazione dell'Andrea Doria, uno dei 'genitori' della società blucerchiata. La società, che già in passato aveva celebrato nello stesso modo la Sampierdarenese, ...

