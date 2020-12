Coronavirus: bozza dl, da 21 dicembre a 6 gennaio stop spostamenti tra regioni (Di mercoledì 2 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 2 dicembre 2020) su Notizie.it.

TV7Benevento : Coronavirus: bozza dl, stop spostamenti in seconde case fuori regione... - TV7Benevento : Coronavirus: bozza dl, da 21 dicembre a 6 gennaio stop spostamenti tra regioni... - TV7Benevento : Coronavirus: bozza dl, 'possibili specifiche misure per feste con Dpcm'... - TV7Benevento : Coronavirus: bozza dl, 'durata misure passa da 30 a 50 giorni'... - filodirettomon1 : #coronavirus, solo i residenti potranno tornare in #Sicilia : la bozza del nuovo Dpcm di Natale… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bozza Coronavirus, la bozza del Dpcm Natale: ipotesi ritorno in Sicilia solo per i residenti PalermoToday Per le feste di Natale niente spostamenti tra regioni e tra comuni

“Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spost ...

Coronavirus: bozza dl, stop spostamenti in seconde case fuori regione

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Non si potrà raggiungere le seconde case per le festività natalizie se in altre Regioni. Non solo. Nei giorni super ...

“Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spost ...Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Non si potrà raggiungere le seconde case per le festività natalizie se in altre Regioni. Non solo. Nei giorni super ...