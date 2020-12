“Lo sai quanto hai perso?”. L’eredità, stavolta tanta tristezza per Massimo Cannoletta. Flavio Insinna senza parole (Di martedì 1 dicembre 2020) Non è andata bene per lui l’ultima ghigliottina di Massimo Cannoletta che tuttavia si conferma ancora una volta campione alL’eredità. Il divulgatore leccese è ormai in sella dal 3 novembre (lo rivedremo anche domani) e ha già vinto 185.000 euro in premi. Oggi Massimo Cannoletta ha sfiorato una vera e propria impresa alla ghigliottina: “Favore, vendita, telefono, verde, parlare”, un en plein che gli ha consentito di arrivare alla prova finale senza aver visto mai dimezzare il montepremi. Ma nella card finale Cannoletta ha scritto “Camera” e non “Pubblico”, la risposta corretta. Con la puntata del 29 novembre – la parola era “Descrizione” – il campione era salito a quota 185.000 euro vinti. Cannoletta, come sempre a suo agio con ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) Non è andata bene per lui l’ultima ghigliottina diche tuttavia si conferma ancora una volta campione al. Il divulgatore leccese è ormai in sella dal 3 novembre (lo rivedremo anche domani) e ha già vinto 185.000 euro in premi. Oggiha sfiorato una vera e propria impresa alla ghigliottina: “Favore, vendita, telefono, verde, parlare”, un en plein che gli ha consentito di arrivare alla prova finaleaver visto mai dimezzare il montepremi. Ma nella card finaleha scritto “Camera” e non “Pubblico”, la risposta corretta. Con la puntata del 29 novembre – la parola era “Descrizione” – il campione era salito a quota 185.000 euro vinti., come sempre a suo agio con ...

davidefaraone : 'Il vaccino non lo faccio, perché non so cosa c’è dentro. Certo, perché negli altri vaccini sapevi cosa c’era. La r… - RaiRadio2 : Ma tu sei così E non ti devi arrabbiare Per ciò che non sai fare Per ciò che non sai dare Perché per me tu lo sai V… - SteveSt73781792 : RT @gyn_lemon: -Hai mai preso l'aereo? +si -Lo sai che ogni tanto precipitano? +Ma ragionando così non si andrebbe da nessuna parte -Sai… - pablo__liberal : @Ateodemocratico @RaffaelePizzati @DanielaDaffin @matteorenzi Guarda che lo so trovare da solo, se voglio. Tu hai s… - ansomsp : RT @thwunknovn: tu sei la mia vita mi hai sempre supportata e continui a farlo spero che questo rapporto non si rovini e spero di vederti p… -

Ultime Notizie dalla rete : “Lo sai Snaitech lancia SN4IFUN, l'app che diffonde e premia la cultura sportiva Fortune Italia