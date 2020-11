Coronavirus | le news Conte | Esaminata curva | nel pomeriggio novità per Regioni LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 27 novembre 2020) Per il premier "sono ore impegnative". "Oggi è venerdì e c'è il monitoraggio settimanale. Nelavremo delle" ha detto. Nella Provincia autonoma di Bolzano, dopo lo screening di massa, ogni settimana saranno testati a campione 4.000 altoatesini. A questi si aggiungeranno 900 persone del mondo della scuola. Intanto scende in Italia la pressione sugli ospedali ma resta alto alto il numero dei morti: 822 in un solo giorno. Il Governo è al lavoro sul nuovo dpcm