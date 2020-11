Vaccino Covid, Oxford-Astrazeneca. “Studi supplementari per validare efficacia al 90% con una dose e mezza” (Di giovedì 26 novembre 2020) Il candidato Vaccino anti Covid elaborato dall’università di Oxford, in collaborazione fra gli altri con l’Irbm di Pomezia. richiede studi “supplementari”. In un’intervista a Bloomberg, Pascal Soriot, numero uno della società farmaceutica produttrice Astrazeneca, partner del progetto, a pochi giorni dalla pubblicazione dei primi risultati sulla sperimentazione che indicavano un’efficacia del prototipo compresa fra il 62 e il 90% a seconda dei tipi di dosaggio (70% medio circa) lo spiega rispondendo alle domande che era emerse dopo l’annuncio sugli esiti della sperimentazione. Quei risultati erano stati in seguito oggetti di richiesta di chiarimenti e di dubbi su alcuni dati nella comunità scientifica internazionale Il prototipo Oxford/Astrazeneca è al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Il candidatoantielaborato dall’università di, in collaborazione fra gli altri con l’Irbm di Pomezia. richiede studi “”. In un’intervista a Bloomberg, Pascal Soriot, numero uno della società farmaceutica produttrice, partner del progetto, a pochi giorni dalla pubblicazione dei primi risultati sulla sperimentazione che indicavano un’del prototipo compresa fra il 62 e il 90% a seconda dei tipi di dosaggio (70% medio circa) lo spiega rispondendo alle domande che era emerse dopo l’annuncio sugli esiti della sperimentazione. Quei risultati erano stati in seguito oggetti di richiesta di chiarimenti e di dubbi su alcuni dati nella comunità scientifica internazionale Il prototipoè al ...

