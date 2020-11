Uomo uccide compagna, avvocato rinuncia alla difesa: “Sono impegnata per i diritti delle donne” (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov – L’avvocato Rossana Rovere rinuncia alla difesa di Giuseppe Forciniti, presunto omicida della compagna, poiché è da tempo impegnata nella difesa dei diritti delle donne. Ritiene quindi il caso “incompatibile” con la sua condotta. “Non posso essere il suo avvocato” Forciniti è reo confesso: secondo quanto ha detto agli inquirenti i rapporti con la compagna sarebbero divenuti insopportabili. La coppia aveva due figli, ma l’Uomo sostiene che non abbiano sentito nulla: «I fatti si sono verificati attorno alle 23.30: so di averla colpita una sola volta, da quel momento mi rimane soltanto l’immagine di lei insanguinata a terra. L’ho lasciata lì, ho preso i bambini, li ho ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov – L’Rossana Roveredi Giuseppe Forciniti, presunto omicida della, poiché è da temponelladeidonne. Ritiene quindi il caso “incompatibile” con la sua condotta. “Non posso essere il suo” Forciniti è reo confesso: secondo quanto ha detto agli inquirenti i rapporti con lasarebbero divenuti insopportabili. La coppia aveva due figli, ma l’sostiene che non abbiano sentito nulla: «I fatti si sono verificati attorno alle 23.30: so di averla colpita una sola volta, da quel momento mi rimane soltanto l’immagine di lei insanguinata a terra. L’ho lasciata lì, ho preso i bambini, li ho ...

