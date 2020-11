"Una parola odiosa, in democrazia". Vaccino, la bomba di Maria Giovanna Maglie: "Ciò che gli italiani non vogliono accettare" (Di giovedì 26 novembre 2020) Tra chi ha dei dubbi, e non li tiene per sé, sull'obbligatorietà del Vaccino al coronavirus c'è Maria Giovanna Maglie. Ospite in collegamento a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7, premette: "La diffidenza verso il Vaccino anti-Covid me la spiego con una grande stanchezza da parte degli italiani". Il riferimento della Maglie, probabilmente, è ai recenti sondaggi che hanno fatto emergere come una grossa fetta di nostri connazionali non vuole assumere il siero. Dunque, la Maglie riprende: "La storia del Vaccino è una storia antica ed è legata, al di là degli stupidi che ci sono sempre, alla convinzione, dovuta a scarse spiegazioni, del fatto che i vaccini siano troppi e obbligatori. La parola ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Tra chi ha dei dubbi, e non li tiene per sé, sull'obbligatorietà delal coronavirus c'è. Ospite in collegamento a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7, premette: "La diffidenza verso ilanti-Covid me la spiego con una grande stanchezza da parte degli". Il riferimento della, probabilmente, è ai recenti sondaggi che hanno fatto emergere come una grossa fetta di nostri connazionali non vuole assumere il siero. Dunque, lariprende: "La storia delè una storia antica ed è legata, al di là degli stupidi che ci sono sempre, alla convinzione, dovuta a scarse spiegazioni, del fatto che i vaccini siano troppi e obbligatori. La...

Maria Giovanna Maglie a L'aria che tira: "Vaccino? La parola obbligo è odiosa in democrazia"

Tra chi ha dei dubbi, e non li tiene per sé, sull'obbligatorietà del vaccino al coronavirus c'è Maria Giovanna Maglie .

