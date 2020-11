Roma, bimbo di 7 anni sparisce al parco. Una mamma dà l’allarme: “l’ho visto con un indiano” (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, un bimbo di 7 anni sparisce al parco. La mamma, disperata lancia l’allarme. Durante le ricerche, a cui si uniscono le donne presenti sul posto, qualcuno dice: l’ho visto andare via con un uomo. «Forse un indiano»… L’orco spunta dal nulla: e per un bambino e la sua mamma sono attimi di sconcerto e di terrore. Un intero quartiere sprofonda nel panico. Succede tutto nel giro di pochi, concitati istanti. E quando meno te l’aspetti. Sono le urla di una madre a rivelare l’orrore: suo figlio è sparito da un secondo all’altro, mentre giocava in un’area del parco delle Energie (ex Snia), spazio verde del quartiere Romano del Pigneto. Roma, bimbo di 7 anni ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 26 novembre 2020), undi 7al. La, disperata lancia. Durante le ricerche, a cui si uniscono le donne presenti sul posto, qualcuno dice: l’hoandare via con un uomo. «Forse un indiano»… L’orco spunta dal nulla: e per un bambino e la suasono attimi di sconcerto e di terrore. Un intero quartiere sprofonda nel panico. Succede tutto nel giro di pochi, concitati istanti. E quando meno te l’aspetti. Sono le urla di una madre a rivelare l’orrore: suo figlio è sparito da un secondo all’altro, mentre giocava in un’area deldelle Energie (ex Snia), spazio verde del quartiereno del Pigneto.di 7...

