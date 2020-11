"Nella stanza in cui è morto non c'era". Parla il medico personale di Maradona, un terremoto: "Davvero insolito", cosa non torna sul decesso (Di giovedì 26 novembre 2020) Dopo il dolore, la polemica. Sulla morte di Diego Armando Maradona, infatti, il suo medico personale, Alfredo Cahe, spende parole pesantissime. Una aspra critica circa le ultime decisioni prese per tutelare il Pibe de Oro: "Non è stato curato come si sarebbe dovuto fare", sintetizza in modo brutale. Dunque, Cahe aggiunge: "Non solo Diego avrebbe dovuto restare Nella clinica (quella in cui era stato operato, ndr), ma in un'area ampiamente specializzata, con una infrastruttura differente a quella di cui disponeva Nella casa dove è morto, simile a quella che era a sua disposizione quando lo portammo a Cuba". Così un un'intervista destinata a far molto rumore concessa a Telefè. "Nella sua stanza - riprende Cahe - avrebbe dovuto sempre essere presente ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Dopo il dolore, la polemica. Sulla morte di Diego Armando, infatti, il suo, Alfredo Cahe, spende parole pesantissime. Una aspra critica circa le ultime decisioni prese per tutelare il Pibe de Oro: "Non è stato curato come si sarebbe dovuto fare", sintetizza in modo brutale. Dunque, Cahe aggiunge: "Non solo Diego avrebbe dovuto restareclinica (quella in cui era stato operato, ndr), ma in un'area ampiamente specializzata, con una infrastruttura differente a quella di cui disponevacasa dove è, simile a quella che era a sua disposizione quando lo portammo a Cuba". Così un un'intervista destinata a far molto rumore concessa a Telefè. "sua- riprende Cahe - avrebbe dovuto sempre essere presente ...

