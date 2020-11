League of Legends, Doublelift si ritira. Il campione guarda avanti: “Comincio un nuovo capitolo” (Di giovedì 26 novembre 2020) La superstar nordamericana della League of Legends e icona degli esports, Doublelift, ha deciso di ritirarsi dal gioco professionistico. L’annuncio del ritiro è stato proprio dal 27enne, che ha scelto di pubblicare sui social media una dichiarazione per spiegare i motivi che l’hanno portato a questa decisione. Doublelift ha parlato di “un nuovo capitolo della sua vita” che si appresta a cominciare. In precedenza, ha parlato del suo viaggio negli esports, fin dall’inizio, definendosi un “ragazzo senza speranza” di 17 anni che è poi diventato l’adulto di successo di oggi. “Diventare un giocatore professionista della Lega ha rappresentato il metodo con cui ho conosciuto me stesso”, ha detto Doublelift. “È stata la mia rinascita, un’opportunità per essere la persona che ho ... Leggi su esports247 (Di giovedì 26 novembre 2020) La superstar nordamericana dellaofe icona degli esports,, ha deciso dirsi dal gioco professionistico. L’annuncio del ritiro è stato proprio dal 27enne, che ha scelto di pubblicare sui social media una dichiarazione per spiegare i motivi che l’hanno portato a questa decisione.ha parlato di “uncapitolo della sua vita” che si appresta a cominciare. In precedenza, ha parlato del suo viaggio negli esports, fin dall’inizio, definendosi un “ragazzo senza speranza” di 17 anni che è poi diventato l’adulto di successo di oggi. “Diventare un giocatore professionista della Lega ha rappresentato il metodo con cui ho conosciuto me stesso”, ha detto. “È stata la mia rinascita, un’opportunità per essere la persona che ho ...

Ultime Notizie dalla rete : League Legends Esports Awards 2020: League of Legends, G2 Esports e Team Secret i dominatori della serata Il Fatto Quotidiano In Just Dance 2021 arriva il nuovo brano “DRUM GO DUM” delle K/DA

Ubisoft annuncia il lancio in Just Dance 2021 del brano “DRUM GO DUM” delle K/DA, il supergruppo pop virtuale formato da Ahri, Kai’Sa, Evelynn e Akali ...

League of Legends, Ahri è bellissima nel cosplay di Hane Ame

Altro giro, altro cosplay di Hane Ame: la modella taiwanese stavolta si cimenta con Ahri, la volpe a nove code di League of Legends, e il risultato è ottimo.. Visualizza questo post su Instagram Un ...

