Coronavirus: sindacati, 'vaccini siano gratis per categorie fragili' (Di giovedì 26 novembre 2020) Milano, 26 nov. (Adnkronos) - Il sindacato dei pensionati in Lombardia è in pressing sulla giunta regionale e sul Governo per far sì che il vaccino anti-Covid sia gratuito per le fasce meno abbienti e per gli anziani, più esposti al rischio contagio. “Onde evitare altre situazioni imbarazzanti, chiediamo che sui vaccini antiCovid non ci si faccia trovare ancora una volta impreparati come Paese e Regione Lombardia. Occorre un piano preventivo efficace, efficiente e pratico, senza le soliti liti e discussioni tra i diversi soggetti coinvolti. Chiediamo al Governo di garantire la gratuità del vaccino a tutti, in particolare, visti i precedenti in regione Lombardia, alle fasce meno abbienti e più esposte al rischio contagio", sottolineano i segretari generali di Fnp Cisl, Spi Cgil e Uilp Uil Lombardia, Valerio Zanolla, Emilio Didonè e Serena Bontempelli. "Dopo le brutte ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Milano, 26 nov. (Adnkronos) - Il sindacato dei pensionati in Lombardia è in pressing sulla giunta regionale e sul Governo per far sì che il vaccino anti-Covid sia gratuito per le fasce meno abbienti e per gli anziani, più esposti al rischio contagio. “Onde evitare altre situazioni imbarazzanti, chiediamo che suiantiCovid non ci si faccia trovare ancora una volta impreparati come Paese e Regione Lombardia. Occorre un piano preventivo efficace, efficiente e pratico, senza le soliti liti e discussioni tra i diversi soggetti coinvolti. Chiediamo al Governo di garantire la gratuità del vaccino a tutti, in particolare, visti i precedenti in regione Lombardia, alle fasce meno abbienti e più esposte al rischio contagio", sottolineano i segretari generali di Fnp Cisl, Spi Cgil e Uilp Uil Lombardia, Valerio Zanolla, Emilio Didonè e Serena Bontempelli. "Dopo le brutte ...

TV7Benevento : Coronavirus: sindacati, 'vaccini siano gratis per categorie fragili'... - 79_Alessio : RT @romatoday: Atac, siglato accordo con i sindacati: 'Più uomini e mezzi per far fronte all'emergenza covid' - romatoday : Atac, siglato accordo con i sindacati: 'Più uomini e mezzi per far fronte all'emergenza covid' - ADUC1 : Sindacati. Cgil, Cisl e Uil proclamano uno sciopero il 9 dicembre. Inconcepibile e dannoso - uiltucs : #DalTuoTerritorio Valle d'Aosta: i #sindacati del #turismo, UILTuCS in testa, preoccupati per l'occupazione e i ris… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sindacati Atac, siglato accordo con i sindacati: "Più uomini e mezzi per far fronte all'emergenza covid" RomaToday Coronavirus, da inizio pandemia presentate all'Inps oltre 170 mila richieste di sussidi

Presentato oggi, in modalità telematica, il Bilancio sociale Inps Sicilia 2019. Nelle relazioni svolte dal presidente del Comitato regionale Mimmo Binaggia, dal direttore regionale Maria Sandra Petrot ...

Emergenza Covid, 3mila assunzioni in Toscana 19 in Umbria

Emergenza Covid, 3mila assunzioni in Toscana 19 in Umbria i sindacati dei lavoratori della sanità dell’Umbria, Fp Cgil, Fp Cisl e Uil Fpl, ...

Presentato oggi, in modalità telematica, il Bilancio sociale Inps Sicilia 2019. Nelle relazioni svolte dal presidente del Comitato regionale Mimmo Binaggia, dal direttore regionale Maria Sandra Petrot ...Emergenza Covid, 3mila assunzioni in Toscana 19 in Umbria i sindacati dei lavoratori della sanità dell’Umbria, Fp Cgil, Fp Cisl e Uil Fpl, ...