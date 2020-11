Violenza sulle donne | anche la dipendenza economica può diventare abuso

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Tra i soprusi considerati dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione delladi genere a cui l’Italia aderisce dal 2012, rientra quello della. Le diverse forme di controllo «È meno immediatamente percepita come, sia da chi ne è vittima sia dal sentire comune» dice Elisabetta Camussi, docente all’Università di Milano Bicocca e psicologa delle differenze e delle diseguaglianze. «In particolare in Italia, dove 3su 10 in età da lavoro (5 su 10 al Sud) non sono titolari di conto corrente e dipendono per la gestionedal partner o da altri familiari. Le forme disono molte e sottili: si va dalla limitazione e dal controllo delle spese e degli accessi al conto corrente ...