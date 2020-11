Maradona, tutti sapevano che era un ‘irregolare’. Ma l’amore di Napoli è stato incondizionato (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Cristo, tutto il mondo sa che lei è mancino” è la battuta di uno dei personaggi minori di un film minore di Paolo Sorrentino, Youth, non una delle sue migliori pellicole, diciamo. La battuta è pronunciata quando nella piscina di una malinconica spa si materializza un uomo grasso e sfatto dagli stravizi, che nelle intenzioni del regista doveva essere il Diego Armando Maradona degli anni delle cure da un’obesità imbarazzante. Sì, è lui, o meglio, è un attore che lo interpreta alla perfezione. E’ un dialogo ai limiti del surreale, che prende spunto dal personaggio di Michael Caine che dice a un bambino, a proposito di un problema al gomito e della terapia di come affrontarlo, “tu sei mancino, e tutti i mancini sono degli irregolari”. In quel momento si avvicina, placido e gonfio come una foca, il personaggio di Maradona: “Pibe, anche io ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Cristo, tutto il mondo sa che lei è mancino” è la battuta di uno dei personaggi minori di un film minore di Paolo Sorrentino, Youth, non una delle sue migliori pellicole, diciamo. La battuta è pronunciata quando nella piscina di una malinconica spa si materializza un uomo grasso e sfatto dagli stravizi, che nelle intenzioni del regista doveva essere il Diego Armandodegli anni delle cure da un’obesità imbarazzante. Sì, è lui, o meglio, è un attore che lo interpreta alla perfezione. E’ un dialogo ai limiti del surreale, che prende spunto dal personaggio di Michael Caine che dice a un bambino, a proposito di un problema al gomito e della terapia di come affrontarlo, “tu sei mancino, ei mancini sono degli irregolari”. In quel momento si avvicina, placido e gonfio come una foca, il personaggio di: “Pibe, anche io ...

