Best FIFA Men's Player: solo Cristiano Ronaldo tra gli "italiani"

Nessun giocatore italiano nelle nominations per The Best FIFA Men's Player. Ecco tutti i calciatori in lizza per la vittoria del premio

Ecco la lista diramata dalla FIFA per The Best FIFA Men's Player: solo Cristiano Ronaldo per la Serie A.

Thiago Alcântara (Liverpool)
Cristiano Ronaldo (Juventus)
Kevin De Bruyne (Manchester City)
Robert Lewandowski (Bayern Monaco)
Sadio Mané (Liverpool)
Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)
Lionel Messi (Barcellona)
Neymar (Paris Saint-Germain)
Sergio Ramos (Real Madrid)
Mohamed Salah (Liverpool)
Virgil van Dijk (Liverpool)

