SINGO | IL NUOVO CHE AVANZA | IL TORO VA DI CORSA

(Di martedì 24 novembre 2020) Il Covid ha certamente impattato in modo negativo nel calcio e non solo. Spesso le squadre vengono investite da veri e propri focolai che costringono ai box tanti calciatori. I vari allenatori, spesso, devono attingere dalle squadre Primavera per provare a coprire qualche buco. Occasione quindi per molti giovani per mettersi in luce e per guadagnarsi, poco alla volta, sempre più spazio. Tra queste squadre c’è anche il Torino, che sta inserendo in prima squadra sempre più diversi giovani. Tra questi c’è il difensore, Wilfried Stephane. Ivoriano, classe 2000,è un esterno destro, bravo anche come difensore centrale. Compirà 20 anni il giorno di Natale, insomma, un futuro roseo davanti a se. Quella con l’Inter, è stata la sua sesta presenza stagionale in Serie A, la decima in totale con il Torino. Giampaolo stravede per il ragazzo, ...