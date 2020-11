DMZ | le prime foto dal set della serie prodotta da Ava DuVernay

(Di martedì 24 novembre 2020) Avaha condiviso online ledal set di DMZ, latratta dall'omonimo fumetto che verràper HBO Max. Avaha condiviso lescattate sul set di DMZ, la nuovadestinata a HBO Max tratta dall'omonimo fumetto. La produttrice e regista, annunciando ulteriori contenuti che verranno pubblicati in futuro, ha scritto: "Ecco che aspetto ha la nostra visione di DMZ". DMZ avrà come showrunner, sceneggiatore e produttore Roberto Patino e i protagonisti saranno Rosario Dawson e Benjamin Bratt. Lada Ava, che ne ha diretto il pilot, si svolgerà in una Manhattan demilitarizzata (DMZ). Il resto del paese si è diviso in due ...

