Ineos e Hyundai - Firmato un accordo per lo studio della tecnologia fuel cell

La Ineos e la Hyundai hanno Firmato una dichiarazione d'intenti relativa a una collaborazione per lo studio della tecnologia fuel cell e alla possibile applicazione dei powertrain a idrogeno sulla fuoristrada Grenadier. I due brand, tuttavia, non hanno ancora rilasciato dettagli in merito a quest'ultima soluzione: la vettura è stata per il momento annunciata solo nella variante endotermica con la meccanica fornita dalla BMW. La partnership. All'interno dell'accordo figurano delle iniziative volte a esaminare nuove possibilità per la produzione e la vendita dei powertrain alimentati con celle a combustibile, nonché per la diffusione su scala globale di questa tecnologia, sia nel settore pubblico sia in ...

