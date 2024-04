Colpito alla testa dal pezzo di una gru a Monza - muratore 42enne muore 5 giorni dopo

(Di lunedì 29 aprile 2024) Unegiziano di 42 anni è morto in ospedale dove era stato ricoverato il 24 aprile scorso per le ferite riportate in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile a. L’uomo era statoda undi ferro di una gru che si era staccato all’improvviso ed era stato trasportato all’ospedale San Gerardo diin gravi condizioni. Sulle cause dell’infortunio...

Luca Marasco è stato aggredito nel cortile di casa sua a Caloziocorte (Lecco). Il pugile è stato colpito alla testa con il manico di una pistola e trovato in una pozza di sangue.

Calcio, Campobasso è fatta! I Lupi espugnano Chieti e approdano in serie C con una giornata di anticipo - CHIETI - Tutte le paure svanite nei 90' minuti di Chieti. Il Campobasso si impone nettamente per 2 a 0 sul difficile campo teatino e approda ...

