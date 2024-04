Belen Rodriguez confessa | Quando ho girato Celebrity Hunted non stavo per niente bene - dopo ho avuto un crollo totale e poi…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 29 aprile 2024) Gli ultimi mesi non sono stati affatto facili per, che ha dovuto fare i conti prima con la fine definitiva del matrimonio con Stefano De Martino, nel quale ha sempre riposto molte speranze e poi con il declino della storia con Elio Lorenzoni, che sembra essere riuscito a riportare l’amore nella vita della showgirl. Ora,ha deciso di mettere da parte almeno per il momento le relazioni sentimentali e dedicarsi solo ai figlii Santiago e Luna Marì e al lavoro, ripartendo da, al quale ha partecipato in coppia con la sorella Cecilia, che vedremo in onda a partire dal prossimo 6 maggio su Amazon Prime Video. Intervistata da Today, la showgirl argentina ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a prendere parte a questo progetto: È l’unico che avrei fatto, sinceramente. ...