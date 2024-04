L’isola dei famosi anticipazioni oggi 29 aprile 2024 | tensione crescente in Honduras!

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 29 aprile 2024) Laè alle stelle e i colpi di scena non si fanno attendere neldei. Dopo lo stop della scorsa settimana, finalmente si torna in diretta stasera, lunedì 29, alle 21.20 su Canale 5 e su Mediaset Infinity. Preparatevi a una serata incendiaria, con retroscena, polemiche eimperdibili! La controversia di Pietro Fanelli, ritiratosi daldeiLa puntata precedente ha lasciato il pubblico a bocca aperta: Pietro Fanelli ha deciso di abbandonaredei, annullando di colpo il televoto. Il motivo? Una guerra per la pasta che ha scatenato l’inferno tra i naufraghi. Greta Zuccarello ha tuonato contro di lui in un momento di ...