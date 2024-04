Mkhitaryan in Inter-Torino ci mette le giocate di qualità

(Di lunedì 29 aprile 2024)è stato protagonista anche di. Il centrocampista in questa partita si è occupato dellediper servire i compagni. IMPATTO TECNICO – Nemmeno insi è fermato. L’armeno che va come un treno però stavolta ha mostrato un altro lato della sua completezza tecnica. Se contro il Milan infatti aveva impressionato per impatto fisico, coi granata si è occupato delledi. Complementando in maniera perfetta il lavoro di Calhanoglu.DI– Il turco infatti nella sfida colha vestito i panni del finalizzatore. L’armeno invece ha prodotto ledi ...

Inter-Torino è finita 2-0 grazie alla doppietta di Calhanoglu. A brillare è Mkhitaryan , che ha anche procurato il cartellino rosso per Tameze. Le pagelle di Tuttosport. pagelle ? Inter-Torino 2-0. Giornata da ricordare per l’Inter, che oltre alla straordinaria festa scudetto in giro per Milano, ha ... Continua a leggere>>

GdS - Inter di oggi e di ieri: Inzaghi è incasellabile. Dimarco come Facchetti, Calha alla Suarez. E per Thuram... - La Gazzetta dello Sport tenta un parallelo tra i giocatori dell'Inter attuali e quelli storici del club ... In mediana altro paragone è quello tra mkhitaryan e Cambiasso, giocatori che vanno da ponte ...

Continua a leggere>>

CdS – Inter, è qui la festa: battuto anche il Torino, Calhanoglu protagonista - Successo per 2-0 contro i granata per i nerazzurri: mattatore assoluto il centrocampista turco, autore di una doppietta ...

Continua a leggere>>

Calhanoglu lancia la festa dei campioni, i nerazzurri celebrano lo scudetto in bus per le vie della città - Il destino avrà forse tifato per l’Inter. Dopo aver permesso ai nerazzurri di vincere lo scudetto nel derby contro il Milan, nel giorno della festa a San Siro il fato accoglie i tifosi con la ...

Continua a leggere>>