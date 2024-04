Atalanta - la grande stagione di SuperMario Pasalic da 7 gol e 6 assist

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Bergamo, 29 aprile 2024 – Nell’che vola su tre fronti c’è uno specialista di cui si parla poco, un guastatore dietro le prime linee offensive, un incursore infallibile: Mario. Il talento croato classe 1995 sta attraversando forse il momento migliore della sua carriera, in unadove ha già collezionato sette gol e seitra campionato e coppe. Gasperini ormai lo impiega in due ruoli, da mediano o da trequartista, spostandolo avanti e indietro a centrocampo (in passato lo ha utilizzato spesso da seconda punta e addirittura da prima punta), sfruttando la sua abilità tattica e tecnica a coprire ogni zona del centrocampo. Le parole di Gasperini “È diventato un giocatore fortissimo. Mario è in unmomento di forma e ha raggiunto unamaturazione ...