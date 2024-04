CHE SARÀ | FASCISMO CRISTIANO? SERENA BORTONE SBATTE I TACCHI CONTRO EX TG1 VIDEO

(Di domenica 28 aprile 2024) Alta tensione a “Che” doveè costretta più volte ad intervenire, fino are i, di fronte alle parole scioccanti dell’ex vice direttore del Tg1 Magliaro sul. Il dibattito del talk show di Rai3 verteva sul 25 aprile,, anti, il caso Scurati e le parole di Vannacci che hanno fatto vergognare persino Fratelli d’Italia.ha ospitato a “Che” Massimo Magliaro, ex vice direttore del Tg1 e Presidente della Fondazione Almirante, che già da Floris a La7 aveva scatenato un polverone. Da La7 a Rai3 il clima non cambia, anzi peggiora finché, superato il limite della pazienza, ha sbattuto iplatealmente in senso di ...

Antonio Scurati torna per la prima volta in Tv a Che tempo che fa, dopo il caso scoppiato in Rai sul suo monologo sul 25 aprile non andato più in onda a «Che sarà» da Serena Bortone . Accolto in studio da un lunghissimo applauso del pubblico, lo scrittore ha raccontato come tutto è iniziato. «Sono ... Continua a leggere>>

Selvaggia Lucarelli affonda Saviano dopo il caso di Antonio Scurati: ecco cosa ha detto - Selvaggia Lucarelli si è schierata contro Roberto Saviano: ma cosa c'entra il caso Antonio Scurati I dettagli a seguire nell'articolo ...

Continua a leggere>>

Fascismo e Antifascismo, il dibattito si accende in tv: scintille tra serena bortone e Massimo Magliaro - Magliaro, dal canto suo, ha sottolineato come siano passati 80 anni e come sia necessario modernizzarsi. Ha quindi definito il fascismo come un movimento che rispetta lo Stato, la Nazione, che si ...

Continua a leggere>>

Antonio Scurati a Che tempo che fa: “Da Meloni parole sgradevoli. In una democrazia non dovrebbe accadere” - Ieri sera, come ogni domenica, è andata in onda sul Nove una nuova puntata di Che tempo che fa. Un appuntamento ricco di ospiti importanti tra cui Antonio Scurati che, dopo il tentativo della Rai di c ...

Continua a leggere>>