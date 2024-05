Travestito da Pennywise di It stalkera la vicina di casa a Torino | Era un incubo

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 29 aprile 2024) Sin dalla sua prima apparizione sullo schermo, nel ’90,di It è stato il protagonista indiscusso degli incubi di migliaia di millennial e ha contribuito a rendere la coulrofobia, ovvero la fobia dei clown, un problema reale, condiviso da molti. Per alcuni però, l’nato dalla fantasia di Stephen King ha sconfinato nella vita reale, come è capitato ad una ragazza di 34 anni residente a, che è statata per anni dal vicino di, che si travestiva da, appunto, ma a quanto pare sfoggiava anche altri travestimenti travestimenti. L’uomo è stato condannato a 1 anno e 4 mesi per stalking aggravato, dai giudici della Corte d’Appello di, che gli hanno vietato di avrsi alla ragazza, confermandogli l’uso del ...