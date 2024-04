Depardieu in stato di fermo | accusato da altre due donne

(Di lunedì 29 aprile 2024) Fermato e in custodia dalla polizia. L'attore francese Gérardconvocato dagli investigatori con l'intenzione di essere messo indiper violenza sessuale. Duelo accusano di aver subito molestie durante le riprese di due film: la prima nel 2014, durante la produzione di Magicien et les Siamese, di Jean-Pierre Mocky, e la seconda nel 2021, durante le riprese di Volets Verts, di Jean Becker. La prima denuncia è arrivata da un'assistente che all'epoca dei fatti, nel 2014, aveva 24 anni. Secondo la sua versione, l'attore le avrebbe messo "le mani su tutto il corpo" prima di rivolgersi a lei con "parole indecenti", ha riferito al quotidiano regionale Le Courrier de l'Ouest. Lo scorso gennaio la ragazza aveva presentato denuncia per "violenza sessuale su una persona ...

(Adnkronos) – L'attore Gérard Depardieu è stato convocato questa mattina presso un commissariato di polizia di Parigi dove verrà messo in stato di fermo in seguito alle denunce di aggressione sessuale da parte di due donne. Lo riferisce l'emittente Bfmtv citando proprie fonti. Le aggressioni ... Continua a leggere>>

Gérard Depardieu convocato dalla polizia, sarà posto in stato di fermo: è accusato di violenza sessuale - Le accuse sono state presentate da due donne. Le 2 presunte vittime hanno riferito di aver subito violenza sul set di 2 film ...

Continua a leggere>>

Pedro Sanchez rimane alla guida del governo spagnolo dopo le indagini sulla moglie: “Non cediamo ai bulli diffamatori” - Pedro Sanchez rimane alla guida del governo spagnolo. Il capo dell’esecutivo ha parlato alla Nazione dopo la denuncia del sindacato di destra Manos Limpias che ha accusato la moglie Begona Gomez per c ...

Continua a leggere>>

Gérard Depardieu convocato dalla polizia, sarà posto in stato di fermo: è accusato di violenza sessuale da due donne - Gérard Depardieu è stato convocato questa mattina in commissariato in vista della decisione di porlo in stato di fermo in relazione alle accuse di violenze sessuali lanciate nei ...

Continua a leggere>>