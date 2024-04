Ordina del vino ma le servono detergente per lavastoviglie | ricoverata con gravi lesioni all’esofago

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 aprile 2024) Milano, 29 aprile 2024 – Un errore costato caro. Un bicchiere diche in realtà conteneva un. La cliente in ospedale conall'esofago, al cavo orale e all'ugola e la titolare del bar denunciata. Nella notte tra sabato e domenica, una 51enne è stata trasportata al pronto soccorso del San Carlo dopo aver ingerito liquido per: la donna non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni vengono costantemente monitorate dai medici per valutare eventuali danni permanenti. Al bar in Bande Nere Stando a quanto ricostruito, la cinquantunenne si è recata con il compagno in un bar di via Carlone di cui i due sono clienti abituali. La coppia ha mangiato qualcosa e bevuto un paio di bicchieri di. Quando la donna ha chiesto un altro calice alla titolare, una 53enne cinese, ...