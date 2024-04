Renzi - Meloni trasforma le europee in un sondaggio su di sé

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) "Fateci caso ma il dibattito di queste ore dimostra la crisi della politica. E dimostra come la lista Stati uniti d'Europa sia l'unica vera novità. I partiti mettono il cognome nel simbolo, noi mettiamo il progetto politico nel simbolo. I partiti candidano leader che dicono: votateci ma non andremo in Europa, noi diciamo chi viene eletto sta a Bruxelles. I partiti usano le candidature per contarsi in Italia, noi usiamo i nostri candidati per contare in Europa. C'è una differenza strutturale tra loro e noi. Il simbolo è Giorgiache dice: se pensate che io stia facendo bene, scrivete Giorgia sulla scheda". Lo scrive Matteonella e-news. "La premierl'elezione del Parlamento Europeo in unsulla fiducia, scambia il voto per un autografo, non si preoccupa del futuro geopolitico del mondo ma ...