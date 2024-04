Lyst Index 2024 nomina Miuccia Prada regina indiscussa del fashion system

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 29 aprile 2024) Lo ha stabilitocon la sua classifica trimestrale sui brand e prodotti più desiderati del mercato globale: ladel. Con ben due brand rispettivamente al primo e secondo posto. Un vero e proprio record: il giovane brand Miu Miu spodesta per la prima volta dopo anniconquista il mercato globale Questa attesissima lista rivela le tendenze trimestre per trimestre. In questi primi tre mesi la classifica è tutta per. Che si conferma ancora una voltadel. A dirlo sono i numeri: il giovane brand Miu Miu è riuscito a superare anche il ...