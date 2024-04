Arrestati con quadri di valore rubati in Spagna | sfuma l’affare romano e finiscono in carcere

(Di lunedì 29 aprile 2024) Roma, 29 aprile 2024 – Stavano per vendere opere d’arte rubate in, ma la polizia li ha fermati prima di concluderea Roma. Nascosti in valigia c’erano duedi grande– per un ammontare di 170mila euro – di proprietà di una galleria d’arte spagnola e trafugati tre anni fa a Madrid. Due uomini peruviani, di 42 e 49 anni, sono stati sorpresi con alcune opere – oltre ai duepreziosi, c’era un terzo dipinto e una bassorilievo di metallo – le due opere d’arte appena trafugate nascoste in valigia econ l'accusa di ricettazione. Ad incastrarli è stata proprio la scultura: una targa indicava la provenienza spagnola e da lì, incrociando la refurtiva con la banda dati dell’Interpol, è stato facile incastrarli. La cattura dei ‘mercanti d’arte’ Gli ...

