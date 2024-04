Isweb Avezzano Rugby trionfa e sale in Serie A1 | La città in festa!

(Di lunedì 29 aprile 2024) L'Aquila - L'ha conquistato la promozione inA1 con una giornata di anticipo, scatenando unaindimenticabile in. Lo stadio "A.Trombetta" ha ospitato oltre mille spettatori entusiasti, testimoniando il sostegno appassionato della comunità abruzzese. In una partita carica di emozioni, i ragazzi guidati dal coach Troiani hanno dominato il campo, conquistando la settima vittoria consecutiva e consolidando il terzo posto nel torneo, a undici punti di distanza dal Livorno, inseguitore più vicino. Le due mete giallonere nel primo tempo, siglate da Pais e Rettagliata e trasformate con precisione da Natalia, hanno dato il via alla celebrazione. Il pubblico, vero dodicesimo uomo in campo, ha incitato i giocatori dall'inizio alla fine, trasformando lo stadio ...

Maltempo in arrivo: il Primo Maggio sotto la pioggia - Meteo Roma - 29/04/2024 11:37 - Il primo maggio sarà bagnato dall'arrivo di due perturbazioni atmosferiche, annunciando una fase di primavera turbolenta in molte parti ...

