LIVE MotoGP - Test Jerez 2024 in DIRETTA | prima posizione per Binder Tornano in pista Bastianini e Martin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE DELLA GARA DI IERI L’EDITORIALE DI FEDERICO MILITELLO SU BAGNAIA 11.32 È tornato inanche Marc Marquez. 11.31 Quartaper Acosta, il quale ha stoppato il cronometro in 1:37.249. È il medesimo tempo di Miguel Ora. 11.30 Si è acceso anche Pedro Acosta. Il rookie ha piazzato un tempo in 1:37.470 con il primo giro lanciato di questo stint, accendendo poi casco rosso nel secondo settore. 11.29per!! Il sudafricano ha tagliato il traguardo in 1:36.824, migliorando il tempo di Marquez di appena due millesimi. 11.28 Rientra inEnea. 11.27 Si migliora, che taglia il traguardo in 1:37.840 ...