La nascita di un Eroe

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 29 aprile 2024) Roma, 29 apr – Acqualagna è una piccola cittadina, quasi un paesino: ancor di più lo era agli albori del secolo scorso. Meno di 5mila abitanti, oggi, nel 2024, in un’Italia in cui di “popolo” ce n’è sempre meno, schiacciato dalla denatalità e dalla depressione, verso un futuro che si rivela sempre più incerto. In quell’angolo tra Pesaro e Urbino, il 29 aprile del 1906, nasceva Enrico Mattei. Capitano d’industria, per molti addirittura statista. Per tutti, un. Mattei, l’che sfidò l’impossibile Per Mattei più che per altri è necessario usare la parolacon la maiuscola. Perché maiuscole furono le sue ambizioni, maiuscolo fu il suo amore per l’Italia. Senza fare troppi calcoli sugli ostacoli ma pensando anzitutto al bene della Nazione. Oggi, al contrario, di calcoli se ne fanno fin troppi. Vuoti, spenti, privi di anima. ...