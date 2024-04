Spagna | il preparatore dei portieri dell’Arenteiro Diego Rivas costretto a giocare e fa assist per il pareggio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ha dell’incredibile quello che è successo all’Estadio Riazor, dove i padroni di casa del Deportivo La Coruna si sono fatti raggiungere sul 2-2 dall’Arenteiro nei minuti di recupero. Fin qui nulla di strano, se non che a propiziare il gol del pari degli ospiti è una deviazione del portiere, salito nell’area avversaria per l’ultimo tentativo disperato da corner.però non è un portiere, o meglio lo era, perché attualmente ha 48 anni ed è ildeidella formazioni galiziana. L’assenza contemporanea dei tre(due per infortunio e l’altro perché non poteva affrontare il Depor essendo il cartellino di loro proprietà), hadunque ila difendere i pali della squadra e anche con discreto successo. ...