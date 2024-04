Netanyahu teme il mandato d’arresto del tribunale dell’Aja | è davvero possibile? Segui la diretta con Peter Gomez

Le notizie di lunedì 29 aprile sulla guerra tra Israele e Hamas, in direttaLe notizie di lunedì 29 aprile sulla guerra tra Israele e Hamas, in diretta Continua a leggere>>

Mentre l’esercito israeliano ha approvato i nuovi piani militari per l’operazione di terra a Rafah – data per “imminente” – nella città al Sud della Striscia di Gaza continuano i raid di Tel Aviv: almeno 27 palestinesi sono stati uccisi, tra cui molti bambini e donne, negli attacchi notturni a ... Continua a leggere>>

Pe, '119 atti legislativi ancora aperti a fine legislatura' - Sono 119 gli atti legislativi dell'Ue rimasti ancora aperti prima delle Europee. Su alcuni di questi l''iter è avanzato e in 4 casi c'è già un mandato all'approvazione in Plenaria. (ANSA) ...

Lazio, Mandas convince ancora ma il futuro è da scrivere: i dettagli - Il greco a Monza potrebbe tornare secondo se Provedel dovesse finalmente recuperare definitivamente dal problema alla caviglia, ma non teme di sparire dai radar ... quella di rimanere con Ivan come ...

