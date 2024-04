Roma - clochard aggredisce Vigile del Fuoco e poliziotti | follia in strada all’alba

Tra poco più di una settimana prenderanno il via i playoff di serie A2 e la pallacanestro 2.015 sarà chiamata ad affrontare il proprio personale Everest. Come risaputo, i biancorossi dovranno fare a meno per tutta la post-season di Kadeem Allen, elemento cruciale tanto nella metà campo offensiva ...

Continua a leggere>>