Scleroterapia per le malformazioni dei vasi sanguigni

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 29 aprile 2024) La, una tecnica utile per il trattamento dei capillari, molto efficace ed indolore. Si tratta di una procedura che si esegue in caso dideie consiste nell’iniettare in una vena patologica un liquido sclerosante che ne provoca la chiusura. Questo intervento può essere ripetuto più volte nel tempo, migliora sia i sintomi che l’aspetto estetico nel giro di poche settimane per le vene di piccole dimensioni e nel giro di qualche mese per quelle più impegnative. Le sedute dinormalmente si svolgono ambulatorialmente, non richiedono anestesia e durano 30 minuti circa. In cosa consiste laLaconsiste nell’iniezione in una vena patologica di un liquido sclerosante – composto solitamente da ...