Israele-Hamas - raid su Rafah e Gaza City | almeno 27 mort - tra cui bambini Tajani | “Agire subito”

Israele, almeno 27 morti in raid su Gaza e rafah. Blinken arrivato in Arabia Saudita - Almeno 13 persone sono state uccise in attacchi aerei israeliani a rafah: lo hanno reso noto fonti mediche, come riporta il Times of Israel. Secondo le stesse fonti, ci sono anche molti feriti. I ...

Israele, Hamas: "Proposta accordo ancora in fase di studio". Delegazione al Cairo - Almeno 13 palestinesi sono stati uccisi in raid israeliani a rafah, hanno comunicato fonti mediche a Gaza, secondo cui gli attacchi aerei su tre case nella città nel sud della Striscia hanno provocato ...

Middle East latest: At least 22 killed in rafah airstrikes - including five-day-old baby, Gaza health officials say - Air raid sirens have sounded in northern Israel ... At least 22 killed in Israeli airstrikes on rafah - including five-day-old baby At least 22 people have been killed in Israeli airstrikes on rafah ...

