(Di lunedì 29 aprile 2024) Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato un decreto per regolare la compensazione deidiper il piano4.0. Il nuovo decreto definisce il contenuto e le modalità di invio dei modelli necessari a ottenere le compensazioni, dopo che l’agenzia delle entrate le aveva sospese il 12 aprile.4.0 è un piano che permette alle aziende di ottenere alcuni bonus sotto forma didiper determinati investimenti che possono aiutare l’impresa in questione sul campo dell’innovazione tecnologica. Include beni strumentali, formazione e ricerca e sviluppo. Lo sblocco deidella4.0 Dopo alcune settimane di attesa, il ministero delle imprese ha sbloccato le compensazioni per i ...

transizione 4.0, parte la comunicazione al GSE per i crediti d’imposta: come funziona - Si sbloccano i crediti d’imposta transizione 4.0: dal 29 aprile parte la comunicazione ex ante ed ex post per l’utilizzo del bonus in compensazione. Le istruzioni nel decreto MIMIT - Incentivi alle im ...

Continua a leggere>>

transizione 4.0, sbloccati i crediti di imposta: quando e come si potranno richiedere - Il ministero delle Imprese sbloccai crediti di imposta per la transizione 4.0, fermi da oltre due settimane, con un nuovo passaggio burocratico ...

Continua a leggere>>

Bonus transizione 4.0: comunicazione crediti al via - Sblocco compensazione crediti d'imposta per investimenti transizione 4.0: online i modelli di comunicazione obbligatoria sul sito GSE (29 aprile, ore 12).

Continua a leggere>>