Inter - due giocatori lasceranno il club a parametro zero | i nomi

(Di lunedì 29 aprile 2024) Duedell’la società nerazzurra aal termine di questa stagione. I. I– Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su Twitter, come previsto Alexis Sanchez lascerà l’a fine stagione. Anche Stefano Sensi dirà addio alnerazzurro aa seguito del mancato trasferimento al Leicester City nell’ultimo giorno della finestra di calciomercato dello scorso gennaio. Fonte: Twitter Fabrizio Romano-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto ...

NBA, Edwards straordinario: eliminati i Suns. Brunson ne mette 47 coi Sixers - Con un Anthony Edwards straordinario, Minnesota vince e elimina i Suns. Successo anche dei Knicks con un grande Brunson ...

Continua a leggere>>

Non funziona Brawl Stars oggi 29 aprile, lo stato dei server - Purtroppo oggi 29 aprile non funziona Brawl Stars a dovere, nonostante il lancio di un nuovo evento in game. Le difficoltà dei giocatori sono molteplici in questa mattinata e l’esperienza nelle ...

Continua a leggere>>

Torna la Juve dei colpi a zero Giuntoli valuta un regista campione d'Europa - Contatti in corso, a partire dall'anno prossimo potrebbe essere bianconero e lasciare l'estero: esperienza, qualità e grande appetibilità economica, fattori che il dirigente juventino soppesa con atte ...

Continua a leggere>>