Cina | diplomatici enfatizzano potenziale di Hainan per cooperazione internazionale

(Di lunedì 29 aprile 2024) Haikou, 29 apr – (Xinhua) – La provincia insulare cinese di, ben nota per la sua industria del turismo, ha aumentato la sua attrattiva per diventare un centro diin piu’ settori. E’ questo il messaggio espresso da una delegazione di altiche ha appena completato un tour di cinque giorni nella provincia piu’ meridionale della, dove sta prendendo forma un porto di libero scambio. La delegazione comprendeva un totale di 25 ambasciatori, consoli generali e altriprovenienti da 15 Paesi di Africa, Asia, Oceania ed Europa. Dal 22 al 26 aprile, hanno visitato cinque citta’ e luoghi che ospitano le industrie chiave di, tra cui la citta’ aerospazialedi Wenchang e ...

